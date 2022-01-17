Маркус Крамер оценил готовность Александра Большунова к Олимпиаде-2022 в Пекине

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер поделился ожиданиями от выступления подопечных на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). В частности, специалист оценил готовность Александра Большунова к соревнованиям.
«Мы едем в Китай за медалями, в первую очередь – за золотом. На это есть реальные шансы, ведь у нас отличная команда. Но есть и другие, кто хорош, и все неплохо подготовились. Так что, конечно, надеемся и на удачу, и на то, что с лыжами всё будет идеально.
У нас очень сильная мужская команда. У нас восемь человек, и у всех есть шансы на медали.
У Большунова в последнее время было много неприятностей со здоровьем. Были травмы и заболевания, а также проблема с зубами осенью. Так что в первой части сезона он был не в лучшей форме. Но он хорошо тренировался в последние недели, поэтому, думаю, мы увидим другую его версию на Олимпийских играх», — приводит слова Крамера телеграм-канал «Радиолыжи». Интервью со специалистом сегодня вышло на норвежском сайте Langrenn.
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