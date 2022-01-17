Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Определён олимпийский состав сборной России по лыжному двоеборью

Определён олимпийский состав сборной России по лыжному двоеборью
Комментарии

Тренерский штаб сборной России по лыжному двоеборью определился с составом команды на Олимпийские игры в Пекине.

В состав сборной России вошли Вячеслав Барков, Артём Галунин и Самир Мастиев, сообщает официальный сайт Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. Обращает на себя внимание отсутствие в этом списке самого опытного российского двоеборца — Эрнеста Яхина. Из-за травмы 31-летний спортсмен пропустил почти весь сезон и не успел набрать необходимых для участия в Олимпийских играх квалификационных очков.

Соревнования по лыжному двоеборью на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут с 9 по 17 февраля в Центре прыжков с трамплина Гуяншу и в Лыжном центре Гуяншу. Это единственный вид спорта на зимних Олимпийских играх, в котором не разыгрываются медали среди женщин.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022