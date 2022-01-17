Определён олимпийский состав сборной России по лыжному двоеборью

Тренерский штаб сборной России по лыжному двоеборью определился с составом команды на Олимпийские игры в Пекине.
В состав сборной России вошли Вячеслав Барков, Артём Галунин и Самир Мастиев, сообщает официальный сайт Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. Обращает на себя внимание отсутствие в этом списке самого опытного российского двоеборца — Эрнеста Яхина. Из-за травмы 31-летний спортсмен пропустил почти весь сезон и не успел набрать необходимых для участия в Олимпийских играх квалификационных очков.
Соревнования по лыжному двоеборью на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пройдут с 9 по 17 февраля в Центре прыжков с трамплина Гуяншу и в Лыжном центре Гуяншу. Это единственный вид спорта на зимних Олимпийских играх, в котором не разыгрываются медали среди женщин.
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