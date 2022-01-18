Аккаунт Кристы Пярмякоски в «Инстаграме» был заблокирован

Подтверждённый аккаунт в «Инстаграме» финской лыжницы Кристы Пярмякоски был закрыт в минувшее воскресенье вечером. У спортсменки на тот момент было более 70 тысяч подписчиков.

Менеджер Пярмякоски Аки Паюноя в интервью Iltalehti заявил, что спортсменка публиковала сет из девяти изображений, когда «Инстаграм» без предупреждения заблокировал аккаунт.

«Криста публиковала девять фотографий, которые вместе образуют одно новостное событие. Она делала загрузки в довольно высоком темпе, когда аккаунт был неожиданно заблокирован. Предупреждений в приложении не поступало.

Нет возможности подготовиться к подобному сюжету. Только сейчас стало понятно, насколько важны такие сервисы не только с точки зрения пиара, но для привлечения внимания болельщиков. Значение социальных сетей для спортсменов сегодня действительно велико», — сказал Паюноя.

По словам Паюнои, только за последний месяц аккаунт Пярмякоски набрал более четырёх миллионов просмотров и им было охвачено более полумиллиона пользователей. В настоящее время охват аккаунта равен нулю.

Менеджер лыжницы считает, что причиной закрытия учётной записи является слишком высокая скорость обновления, которая могла стать маркером опасности для алгоритмов «Инстаграма». Служба, скорее всего, посчитала высокую скорость обновления спамом и пометила учётную запись соответствующим образом. Пярмякоски обновляла изображения вручную, поэтому в фоновом режиме не использовалась автоматизация.

В настоящее время менеджмент лыжницы и редакция газеты пытаются связаться со службой технической поддержки «Инстаграма».