Дальквист: мало слышала о депортации Джоковича. Мы все привиты

Шведская лыжница Майя Дальквист заявила, что не опасается проблем с документами на Олимпийских играх в Пекине. По её словам, она мало слышала о скандале, связанном с депортацией теннисиста Новака Джоковича перед стартом Australian Open.
«Я мало слышала о депортации Джоковича из Австралии. Все лыжницы сборной Швеции привиты», — сказала Дальквист в интервью SVT.
Теннисиста Новака Джоковича, первую ракетку мира, депортировали из Австралии, после того как Федеральный суд отклонил его апелляцию на повторное аннулирование визы. В воскресенье вечером спортсмен вылетел из Мельбурна в Дубай, а оттуда уже проследовал в столицу Сербии Белград.
Таким образом, Джокович не смог принять участия в Открытом чемпионате Австралии, победа в котором дала бы ему чистое первое место по числу титулов на турнирах «Большого шлема».
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