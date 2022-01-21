Лыжницы Диггинс и Бреннан вошли в состав сборной США на Олимпиаду-2022
Поделиться
Сборная США по лыжным гонкам объявила состав на Олимпийские игры-2022 в Пекине. В команду вошли 14 спортсменов: восемь женщин и шестеро мужчин.
Состав сборной США по лыжным гонкам на Олимпиаду-2022
Женщины: Рози Бреннан, Джессика Диггинс, Логан Ханнеман, Джулия Керн, Софи Локли, Нови Маккейб, Кейтлин Паттерсон, Хэйли Свирбул.
Мужчины: Кевин Больгер, Бен Огден, Люк Джагер, Скотт Паттерсон, Джеймс Клинтон Скунмейкер, Гас Шумахер.
Лидер женской команды олимпийская чемпионка в командном спринте Диггинс занимает третье текущее место в общем зачёте Кубка мира, Бреннен – 15-я. Лучший из американских лыжников-мужчин Скунмейкер – 35-й.
Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года.
Комментарии
- 21 января 2022
-
00:27
-
00:18
- 20 января 2022
-
22:11
-
17:20
-
16:49
-
10:43
-
01:04
- 19 января 2022
-
21:38
-
21:22
-
19:32
-
19:16
-
18:45
-
17:48
-
15:24
-
14:29
-
13:01
-
12:48
-
12:36
-
12:19
-
11:17
-
11:14
-
11:10
-
08:36
-
08:16
-
03:06
-
01:57
-
01:39
- 18 января 2022
-
23:41
-
23:25
-
21:35
-
21:29
-
19:02
-
16:00
-
15:34
-
14:51
Партнерский контент