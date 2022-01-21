Лыжницы Диггинс и Бреннан вошли в состав сборной США на Олимпиаду-2022

Сборная США по лыжным гонкам объявила состав на Олимпийские игры-2022 в Пекине. В команду вошли 14 спортсменов: восемь женщин и шестеро мужчин.

Состав сборной США по лыжным гонкам на Олимпиаду-2022



Женщины: Рози Бреннан, Джессика Диггинс, Логан Ханнеман, Джулия Керн, Софи Локли, Нови Маккейб, Кейтлин Паттерсон, Хэйли Свирбул.



Мужчины: Кевин Больгер, Бен Огден, Люк Джагер, Скотт Паттерсон, Джеймс Клинтон Скунмейкер, Гас Шумахер.

Лидер женской команды олимпийская чемпионка в командном спринте Диггинс занимает третье текущее место в общем зачёте Кубка мира, Бреннен – 15-я. Лучший из американских лыжников-мужчин Скунмейкер – 35-й.

Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года.