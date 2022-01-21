Юлия Ступак обратилась к команде и болельщикам

Лыжница сборной России Юлия Ступак обратилась к своей команде и болельщикам в день рождения. Сегодня, 21 января, Ступак исполнилось 27 лет.

Юлия выложила трогательное видео с кадрами из личного архива, которое прислал ей муж.

«Я никогда не делюсь здесь тем, что ты отправляешь мне утром в день рождения. Но сегодня я хочу это сделать. Мои 27! Я вас так люблю! Каждую минуту и секунду обожаю! Я так счастлива быть собой, жить эту жизнь. Я так сильно люблю свою семью, своих друзей, любимое дело, которым я горю, мою команду, вас, дорогие болельщики. Спасибо вам.

Хочу загадать желание прямо здесь: пусть в моей душе, в моих глазах всегда горит огонь! Пламя, которое не оставляет равнодушным ни одного человека! Но в первую очередь пламя, которое всегда зажигает мою жизнь яркими красками. Люблю вас, и приятного просмотра», — подписала она видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Юлии Ступак.

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