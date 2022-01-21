Елена Вяльбе: Сергей Устюгов в этом году совсем другой человек

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о лыжнике национальной команды Сергее Устюгове.
«Сергей в этом году совсем другой человек. Поэтому я сейчас про него вообще ничего не говорю, я очень боюсь всё сглазить. Он собрался, собрал все свои эмоции в кулак, он дисциплинировался.
Ну дай бог, чтобы у него на самом деле были силы, потому что в циклическом спорте 8-10 лет бегаешь, а потом результаты идут вниз. Безусловно, Серёга заслуживает олимпийских медалей, золота. Боюсь что-либо говорить, но Сергей в этом году совсем другой», — сказала Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио».
Напомним, Сергей Устюгов попал в состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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