Вяльбе: Ретивых обиделся, даже говорил не очень приятные слова

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как лыжник национальной команды Глеб Ретивых отреагировал на то, что его не взяли в состав национальной команды на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Я знаю, что Ретивых обиделся, даже говорил какие-то не очень приятные для нас как тренеров слова. Но, знаете, здесь не должно быть обиды, поскольку результаты, к сожалению, говорят о том, что он сейчас не в лучшей форме. Брать из-за того, что его четыре года назад не пригласили на Игры, — это, мне кажется, не совсем справедливо. Это жизнь, а жизнь очень жестокая», — рассказала Елена Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио».

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