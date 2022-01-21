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Елена Вяльбе выдвинула идею, как можно реформировать «Тур де Ски»

Елена Вяльбе выдвинула идею, как можно реформировать «Тур де Ски»
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как, по её мнению, можно изменить многодневку «Тур де Ски». Впервые «Тур де Ски» провели в сезоне-2006/2007.

По словам Вяльбе, многодневка проходит слишком часто и в ней много спринтерских гонок.

«Мне не очень нравится, что у нас стало много всяких туров. Это не только «Тур де Ски», но и придумали Скандинавский тур, ещё какой-то тур. Первое, что меня немного раздражает в турах, — это то, что мы не можем там менять спортсменов. То есть мы становимся заложниками, даже если у нас есть максимальная квота. Если нет тура, то мы можем сегодня посмотреть кого-то в спринте, завтра на дистанции. За год получается много таких туров, и это не то.

Что касается конкретно «Тур де Ски», я бы для того чтобы он на самом деле был таким ожидаемым, таким суперзначимым и так далее, не делала его каждый год. Я бы делала его очень-очень серьёзным и очень тяжёлым в год, когда у нас нет чемпионатов мира, которые проходят раз в два года. Вот тогда можно было бы его закрутить — женщинам 35 км, мужикам, может, ещё полтинник пробежать. И чтобы двухнедельный был — прямо выжать всех, как лимон. Мне кажется, это было бы гораздо интереснее.

Этот Тур был вообще немного смешной, полуспринтовый, полувообщекакой-то. Но хорошо, что хотя бы это провели, ведь следующие этапы вообще отменили. Ну не знаю, не берусь оценивать. Мне кажется, всё-таки в этом году есть перебор — для тех, кто не бегает дистанции. Коротенькие дистанции, спринты — конечно, это не совсем то», — сказала Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио».

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