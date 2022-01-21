Елена Вяльбе выдвинула идею, как можно реформировать «Тур де Ски»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как, по её мнению, можно изменить многодневку «Тур де Ски». Впервые «Тур де Ски» провели в сезоне-2006/2007.

По словам Вяльбе, многодневка проходит слишком часто и в ней много спринтерских гонок.

«Мне не очень нравится, что у нас стало много всяких туров. Это не только «Тур де Ски», но и придумали Скандинавский тур, ещё какой-то тур. Первое, что меня немного раздражает в турах, — это то, что мы не можем там менять спортсменов. То есть мы становимся заложниками, даже если у нас есть максимальная квота. Если нет тура, то мы можем сегодня посмотреть кого-то в спринте, завтра на дистанции. За год получается много таких туров, и это не то.

Что касается конкретно «Тур де Ски», я бы для того чтобы он на самом деле был таким ожидаемым, таким суперзначимым и так далее, не делала его каждый год. Я бы делала его очень-очень серьёзным и очень тяжёлым в год, когда у нас нет чемпионатов мира, которые проходят раз в два года. Вот тогда можно было бы его закрутить — женщинам 35 км, мужикам, может, ещё полтинник пробежать. И чтобы двухнедельный был — прямо выжать всех, как лимон. Мне кажется, это было бы гораздо интереснее.

Этот Тур был вообще немного смешной, полуспринтовый, полувообщекакой-то. Но хорошо, что хотя бы это провели, ведь следующие этапы вообще отменили. Ну не знаю, не берусь оценивать. Мне кажется, всё-таки в этом году есть перебор — для тех, кто не бегает дистанции. Коротенькие дистанции, спринты — конечно, это не совсем то», — сказала Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио».

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