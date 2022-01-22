Большунов: когда ложусь спать, думаю, что делать, чтобы улучшить форму и результаты

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о своей рабочей этике.

«Когда ложусь спать, то думаю, что на следующий день делать, чтобы улучшить форму и результаты. До этого все соревнования дали понять, что все ребята трудились, не отдыхали, меня многие стали обгонять. Дело не в том, чтобы больше тренироваться, а в том, что если летом не получается запланированное, то зимой нужно думать.

Расстроился, что отменили Францию и Планицу, поскольку планировалось, что эти соревнования будут использоваться для того, чтобы проработаться перед Олимпиадой", — сказал Большунов в эфире программы «На лыжи с Еленой Вяльбе» на «Матч ТВ».

Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски». Александр вошёл в состав сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, которые стартуют 4 февраля.