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Олимпийская чемпионка горнолыжница София Годжа получила травму колена

Олимпийская чемпионка горнолыжница София Годжа получила травму колена
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Итальянская горнолыжница София Годжа получила травму левого колена в результате падения, произошедшего в воскресенье, 23 января, во время этапа Кубка мира в Кортина д’Ампеццо.

Первоначально София поднялась сама и продолжила движение на лыжах, однако затем болельщики смогли увидеть озабоченное лицо спортсменки, державшейся за колено. После оказания первой помощи на месте проведения соревнований она отправилась в Милан, где было проведено дополнительное обследование.

По предварительному вердикту врачей, у Годжи была диагностирована травма колена с надрывом крестообразной связки, уже прооперированной в 2013 году. Сейчас София начинает программу реабилитации с целью восстановиться перед Олимпийскими играми в Пекине. Старт соревнований горнолыжников намечен на 15 февраля.

София является олимпийской чемпионкой в скоростном спуске (2018).

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