Александр Большунов показал свои новые лыжи

Лидер российской олимпийской сборной Александр Большунов показал в своём «инстаграме» новые лыжи.

«С новыми лыжами к новым высотам» – гласит сообщение российского спортсмена, сразу получившее массу комментариев и пожеланий удачи.

Двадцатипятилетний Большунов —чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель Большого хрустального глобуса (2019/20, 2020/21) и двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2021).

Александр является первым и пока единственным российским лыжником, который стал чемпионом общего зачёта Кубка мира. Кроме того, Большунов — рекордсмен сборной России по числу личных побед (28) и призовых мест (59) на этапах Кубка мира по лыжным гонкам.