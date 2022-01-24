Александр Большунов показал свои новые лыжи

Лидер российской олимпийской сборной Александр Большунов показал в своём «инстаграме» новые лыжи.
«С новыми лыжами к новым высотам» – гласит сообщение российского спортсмена, сразу получившее массу комментариев и пожеланий удачи.
Двадцатипятилетний Большунов —чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель Большого хрустального глобуса (2019/20, 2020/21) и двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2021).
Александр является первым и пока единственным российским лыжником, который стал чемпионом общего зачёта Кубка мира. Кроме того, Большунов — рекордсмен сборной России по числу личных побед (28) и призовых мест (59) на этапах Кубка мира по лыжным гонкам.
- 24 января 2022
-
19:12
-
16:32
-
16:09
-
15:32
-
12:19
-
11:51
-
10:26
-
10:08
-
08:00
-
00:41
-
00:38
- 23 января 2022
-
23:49
-
19:45
-
16:49
-
16:39
-
16:36
-
09:30
-
06:36
-
01:18
-
00:50
- 22 января 2022
-
22:40
-
22:23
-
21:03
-
21:01
-
19:57
-
19:39
-
19:31
-
19:14
-
19:02
-
17:17
-
14:28
-
13:43
-
10:53
-
09:42
-
08:41