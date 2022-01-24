Крамер оценил форму Устюгова перед Олимпийскими играми

Тренер сборной России Маркус Крамер полагает, что его подопечный двукратный чемпион мира Сергей Устюгов возвращается на свой высокий уровень.

«Я очень счастлив за Устюгова. Слишком долго его не было на Олимпийских играх. Сейчас он наконец-то сможет стартовать. Устюгов в хорошей форме, он возвращается на свой высокий уровень. Мне очень хочется увидеть прежнего Сергея именно в Пекине. Он получает много удовольствия от тренировок, от того, что делает. В случае с ним это важный момент. Сейчас Устюгов может показать хороший результат и побороться за медаль», — сказал Крамер в интервью «Матч ТВ».

Соревнования по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля 2022 года в Национальном лыжном центре, расположенном в Чжанцзякоу.