Тренер сборной России предположил, что случится после ухода Йохауг

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер предположил, что случится в спорте после завершения карьеры 33-летней норвежки Терезе Йохауг.
«У нас уже есть опыт побед над Клебо. У женщин ситуация сложнее, и я думаю, что Йохауг, скорее всего, продолжит доминировать на лыжне. Более захватывающими гонки станут, когда она завершит карьеру. Я не слышал, что она собирается это делать, но, когда это случится, мне кажется, преимущество Швеции ещё больше увеличится. Во всяком случае, в первое время.
У них есть Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, несколько сильных спринтеров и много молодых спортсменок на подходе. Но ближе к 2026 году, думаю, у нас будет большее количество российских претендентов на медаль.
На Олимпиаду мы везет очень сильную мужскую команду. Там у нас есть кандидаты на подиум во всех дисциплинах. В женской части программы мы не так сильны. Прямо сейчас у нас есть 3-4 сильных лыжницы в лице Натальи Непряевой, Юлии Ступак и Татьяны Сориной, которые могут взять личные медали. Я также думаю, что мы составим конкуренцию в эстафете, как мы показали это на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.
Сейчас интересен тот факт, что у нас есть как минимум столько же молодых лыжниц на подходе. Особенно Вероника Степанова. Так что через четыре года мы будем намного сильнее», – приводит слова Крамера Langrenn.
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