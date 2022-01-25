Вероника Степанова: лыжницы тратят уйму времени, чтобы убедить спонсора. Но не Фоссесхолм

Лыжница сборной России Вероника Степанова рассказала о взаимоотношениях со спонсорами.

«Есть спонсоры командные (федерации) и есть личные. В сборной действуют определённые и весьма строгие правила. Мне кажется не совсем правильным рассказывать о командных соглашениях, это дело руководства. Скажу лишь, что мои подруги и знакомые из сборных других стран проводят реально уйму времени, пытаясь убедить ту или иную фирму их поддержать материально. (К Хелене Фоссесхолм не относится, к ней и так очередь из спонсоров, ха!) Я ценю то, что мне это делать приходится куда меньше иностранных спортсменов — общекомандное спонсорство более справедливо и удобно», — написала Степанова в своём «инстаграме».

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