Нортуг: конечно, Клебо переживает. Ведь олимпийское приключение для него может закончиться

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг высказался о ситуации вокруг норвежских лыжников, которым отложили вылет на Олимпиаду – 2022 в Пекин (Китай) из-за положительного теста на коронавирус у тренера спринтерской группы Арильда Монсена. Изначально планировалось, что спортсмены вылетят в Пекин 27 января, теперь дату перенесли на 31 января. В частности Нортуг затронул положение лидера Кубка мира Йоханнеса Клебо.

«Клебо — самая большая наша надежда на золото в мужской сборной Норвегии. Наихудший возможный вариант состоит в том, что для него олимпийское приключение закончится. Конечно, Йоханнес переживает. Сейчас в тренировочном лагере вообще не может быть спокойствия», — приводит слова Нортуга TV2.