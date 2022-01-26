Американская горнолыжница Бризи Джонсон пропустит Олимпиаду из-за травмы

Американская горнолыжница Бризи Джонсон, считавшаяся одной из главных претенденток на победу в скоростном спуске на Играх в Пекине, отказалась от участия в Олимпиаде-2022 из-за травмы.
«Извините, ребята. Я просто не могу сделать это. К сожалению, я травмировала колено и должна отказаться от участия в Олимпийских играх. К сожалению, моей мечте стать олимпийской чемпионкой не суждено осуществиться. Надеюсь, что пока не суждено.
Наш спорт жесток, но я ещё надеюсь вернуться на эту гору, что украла мою олимпийскую мечту, и сделать ещё одну попытку выиграть золотую медаль на Олимпиаде в 2026 году», — написала Джонсон в своём «инстаграме».
26-летняя спортсменка получила повреждение колена на тренировке в итальянском Кортина-д'Ампеццо. В этом году Джонсон трижды становилась второй на этапах Кубка мира, уступив только итальянке Софии Годжа. Примечательно, что Годжа также получила травму колена на том же склоне, и её участие в Играх на данный момент находится под вопросом.
- 26 января 2022
-
11:26
-
11:18
-
11:11
-
10:02
-
09:31
-
07:42
-
00:40
- 25 января 2022
-
23:43
-
22:38
-
22:14
-
21:58
-
18:50
-
18:14
-
18:07
-
17:55
-
17:30
-
16:25
-
13:03
-
11:05
-
11:00
-
10:43
-
10:16
-
09:32
-
07:38
-
04:54
-
02:11
- 24 января 2022
-
23:49
-
22:52
-
22:45
-
22:30
-
22:20
-
22:14
-
22:08
-
22:06
-
22:01