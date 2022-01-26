Американская горнолыжница Бризи Джонсон пропустит Олимпиаду из-за травмы

Американская горнолыжница Бризи Джонсон, считавшаяся одной из главных претенденток на победу в скоростном спуске на Играх в Пекине, отказалась от участия в Олимпиаде-2022 из-за травмы.

«Извините, ребята. Я просто не могу сделать это. К сожалению, я травмировала колено и должна отказаться от участия в Олимпийских играх. К сожалению, моей мечте стать олимпийской чемпионкой не суждено осуществиться. Надеюсь, что пока не суждено.

Наш спорт жесток, но я ещё надеюсь вернуться на эту гору, что украла мою олимпийскую мечту, и сделать ещё одну попытку выиграть золотую медаль на Олимпиаде в 2026 году», — написала Джонсон в своём «инстаграме».

26-летняя спортсменка получила повреждение колена на тренировке в итальянском Кортина-д'Ампеццо. В этом году Джонсон трижды становилась второй на этапах Кубка мира, уступив только итальянке Софии Годжа. Примечательно, что Годжа также получила травму колена на том же склоне, и её участие в Играх на данный момент находится под вопросом.