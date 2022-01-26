Терезе Йохауг отреагировала на решение отложить вылет норвежек на ОИ из-за COVID у тренера

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала то, что лыжницам женской сборной Норвегии, которые попали в олимпийский состав национальной команды, отложили вылет на Олимпиаду в Пекин из-за коронавируса у тренера спринтерской группы Арильда Монсена.

«Скрестила пальцы и живу надеждой, что попаду в Китай», — приводят слова Йохауг на сайте норвежского телеканала TV2.

Напомним, в состав женской сборной Норвегии на ОИ вошли Майкен Касперсен Фалла, Хелене Марие Фоссесхолм, Терезе Йохауг, Хейди Венг, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг, Анне Кьерсти Кальво и Матильде Мюрвольд.

Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

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