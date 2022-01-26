«Это только начало». Петтер Нортуг – о двух положительных ковид-тестах норвежских лыжниц

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг прокомментировал ситуацию вокруг сборной Норвегии, где две лыжницы и один тренер сдали положительные тесты на коронавирус перед вылетом на Олимпийские игры – 2022, которые пройдут с 4 по 20 февраля.
24 января пришло подтверждение того, что тренер сборной Арильд Монсен заразился коронавирусом, а 26-го – стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. Из-за случаев заражения команда Норвегии отправится в Пекин позднее, чем планировалось, 31 января. В данный момент здоровые спортсмены, контактировавшие с заражёнными, изолировались в отеле.
«Эта драма ещё не закончена. Всё только начинается. К сожалению, я полагаю, что это только начало инфекционной вспышки в этом отеле», — приводит слова Нортуга ABC Nyheter.
- 26 января 2022
-
23:39
-
23:05
-
22:35
-
22:03
-
21:57
-
21:49
-
21:21
-
19:21
-
19:00
-
18:48
-
18:33
-
18:27
-
18:18
-
18:10
-
17:56
-
14:24
-
13:09
-
12:58
-
12:44
-
11:50
-
11:45
-
11:26
-
11:18
-
11:11
-
10:02
-
09:31
-
07:42
-
00:40
- 25 января 2022
-
23:43
-
22:38
-
22:14
-
21:58
-
18:50
-
18:14
-
18:07