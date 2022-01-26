«Это только начало». Петтер Нортуг – о двух положительных ковид-тестах норвежских лыжниц

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг прокомментировал ситуацию вокруг сборной Норвегии, где две лыжницы и один тренер сдали положительные тесты на коронавирус перед вылетом на Олимпийские игры – 2022, которые пройдут с 4 по 20 февраля.

24 января пришло подтверждение того, что тренер сборной Арильд Монсен заразился коронавирусом, а 26-го – стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. Из-за случаев заражения команда Норвегии отправится в Пекин позднее, чем планировалось, 31 января. В данный момент здоровые спортсмены, контактировавшие с заражёнными, изолировались в отеле.

«Эта драма ещё не закончена. Всё только начинается. К сожалению, я полагаю, что это только начало инфекционной вспышки в этом отеле», — приводит слова Нортуга ABC Nyheter.