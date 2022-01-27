В сборной России по лыжным гонкам отреагировали на слухи о положительных тестах на ковид

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал слухи о том, что в национальной команде есть случаи заражения коронавирусом. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале «Лыжная классика».
«Очень интересно, откуда такая информация. Мы только сегодня сдали тесты, а уже информация про положительные. Давайте пока не будем забегать вперёд», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, в состав мужской сборной России на ОИ-2022 в Пекине вошли Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артём Мальцев. Женскую команду представят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.
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