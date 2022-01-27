Рённинг: российским лыжникам заплатили за спарринги с китайскими спортсменами

Спортивный директор сборной Китая норвежец Бернхард Рённинг рассказал о подготовке китайских лыжников к домашней Олимпиаде.

Китайцам помогали два норвежских тренера — Оле Мариус Бах и Кристиан Бьюне Свен, а также российские лыжники. Самый известный из них Иван Кириллов, который по юниорам вместе с Александром Большуновым соревновался с Йоханнесом Клебо и обыгрывай Ийво Нисканена.

«Китай на пути к Олимпиаде. С волнением ждём, как всё сложится, когда выйдем соревноваться с лучшими. Цель хозяев — завоевать медаль в лыжных гонках. Но учитывая события последних двух лет, думаю, что это будет сложно, но не невозможно. Ответ мы получим только во время Олимпиады, боюсь, что пандемия наложила некоторые ограничения на наметившийся прогресс. Команда находится в Китае с середины марта 2020 года и уже два года не может выступать на международных соревнованиях.

Кирилов и ещё несколько россиян жили в Китае и соревновались с нашими лыжниками, чтобы компенсировать им пропуск чемпионата мира. Этим россиянам заплатили за то, чтобы они участвовали в тренировках и спаррингах в Китае.

Ван Цян – наша главная надежда в личных гонках на Олимпиаде. Он хорошо выглядит и может удивить. Проблема лишь в том, что он два года не участвовал в международных стартах. У нас самые высокие шансы в спринте с Ваном, а ещё, если всё сложится, в женской эстафете

Китайские спортсмены много тренировались на этой высоте, что может быть преимуществом. Хотя не на олимпийских трассах, так что не думаю, что преимущество так уж велико», — приводит слова Рённинга Dagbladet.