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Лотта Уднес Венг: страх заразиться есть, но я пытаюсь смириться с этим

Лотта Уднес Венг: страх заразиться есть, но я пытаюсь смириться с этим
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Норвежская лыжница Лотта Уднес Венг прокомментироваласитуацию в команде после положительных тестов на коронавирус у трёх человек.

В понедельник пришло подтверждение, что тренер сборной Норвегии Арильд Монсен заразился коронавирусом, а в среду стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг.

«Думаю, им сейчас приходится туго. Страх заразиться есть, но я пытаюсь смириться с этим. Надеюсь, что этого не случится, но вероятность есть. Мы должны готовиться к лыжным гонкам, и когда нам придётся тренироваться, мы не сможем полностью изолироваться. Мы делаем всё, что можем. Изолируемся в своих номерах, когда нет тренировок», — приводит слова Уднес Венг Dagbladet.

Лыжники сборной Норвегии сдали новые ПЦР-тесты и ожидают результатов.

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