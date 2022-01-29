CAS отказал в получении квот на Олимпиаду двум российским фристайлистам

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал в получении квот на Олимпиаду российским фристайлистам Андрею Махневу и Артёму Шульдякову, сообщает пресс-служба ФФР.



Российские спортсмены были вынуждены пропустить в общей сложности 14 этапов Кубка мира сезона-2021/2022 по всем дисциплинам фристайла, которые прошли в декабре и январе, из-за отказа во въезде в США и Канаду. Из-за вынужденного неучастия в указанных соревнованиях 6 российских спортсменов не смогли получить очки, необходимые для получения олимпийской квалификационной квоты.



В связи с этим ОКР и Федерация фристайла России обращались в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) и МОК с просьбой выделить дополнительные олимпийские квоты российским фристайлистам, которые не по своей вине были лишены возможности участвовать в отборе наравне с другими спортсменами.

В результате проведённой юридической и дипломатической работы после процедуры распределения олимпийских квот трое из шести спортсменов получили олимпийские квалификационные квоты для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине.

После окончания процедуры перераспределения квот ОКР привлёк иностранных адвокатов для дополнительной работы по получению оставшихся трёх спорных квот.

26 января FIS согласилась с аргументацией российской стороны и предоставила ещё одну квоту в дисциплине хафпайп (женщины) для молодой спортсменки Александры Глазковой. В предоставлении двух оставшихся квот в дисциплине «могул» (мужчины) было отказано.

ОКР незамедлительно подал апелляцию в Выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS AD HOC Division). 28 января состоялось слушание в гибридном формате и вынесено решение о том, что у CAS AD HOC Division отсутствует юрисдикция рассматривать указанный спор. Фактически российским спортсменам по формальному основанию отказали в осуществлении правосудия.