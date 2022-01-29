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Олимпийские чемпионы Танде и Форфанг не смогут попасть на самолёт сборной Норвегии

Олимпийские чемпионы Танде и Форфанг не смогут попасть на самолёт сборной Норвегии
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Известные норвежские прыгуны на лыжах с трамплина Даниэль Андре Танде и Йоханн Андре Форфанг не отправятся в понедельник, 31 января, в Пекин вместе с олимпийской сборной Норвегии.

Танде и Форфанг ещё не выздоровели после получения положительных результатов тестов на коронавирус на минувшей неделе. Запасные уже оповещены, но тренер Александр Штокль всё ещё надеется, что лидеры смогут выступить на Играх-2022.

«Они не успеют вылететь 31 января. Но количественные результаты их тестирования растут, приближаясь к отрицательным. Нам просто нужно подождать и понаблюдать. Результаты их тестирования довольно близки к нужным значениям. У нас хороший диалог с олимпийским комитетом. Swiss Air летает в Китай через день, поэтому мы надеемся найти решение», — приводит слова Штокля Dagbladet.

Первый старт в прыжках с трамплина в олимпийской программе уже 5 февраля. Танде и Форфангу уже разрешено тренироваться.

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