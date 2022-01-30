Ермил Вокуев лидирует в «Марчалонге» с 2-минутным преимуществом после 33 км

Российский лыжник Ермил Вокуев уверенно лидирует в классическом марафоне «Марчалонга» на 70 км, который проходит в Италии в рамках в рамках серии Ski Classics.

После 33 км дистанции преимущество Вокуева над ближайшим соперником норвежцем Магнусом Вестерхеймом составляет 2 минуты 20,5 секунды.

Отметим, что среди россиян, помимо Вокуева, в марафоне принимают участие Евгений Дементьев, Максим Вылегжанин, Алексей Шемякин, Александр Гребенько, Андрей Кузнецов, Александр Панжинский, Дмитрий Баграшов и Сергей Ардашев.

Также в состав участников вошёл двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг. Его результат не будет фигурировать в итоговом протоколе, так как у норвежца нет действующего кода FIS.