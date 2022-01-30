Олимпийский чемпион Окланд: я упал и не видел, как от нас ушёл Вокуев

Олимпийский чемпион Андерс Окланд прокомментировал победу российского спортсмена Ермила Вокуева, представляющего команду «Русская зима», в легендарном классическом марафоне «Марчалонга» на 70 км, который прошёл в Италии в рамках серии Ski Classics.

«Марчалонга — это всегда очень тяжёлая гонка. У меня было падение в начале дистанции, поэтому я не видел, когда и как убежал Вокуев. Но впечатлён тем, что он проделал сегодня. Всю гонку он шёл по лыжне в гордом одиночестве. Мои же кондиции не позволяли навязать ему борьбу», — прокомментировал Окланд выступление Вокуева в интервью NRK.

Окланд выиграл золотую медаль в эстафете 4х10 км, выступая за сборную Норвегии, на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.