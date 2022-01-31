Стало известно, какое место занял Петтер Нортуг в легендарном марафоне «Марчалонга»
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Стал известен результат двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам, 13-кратного чемпиона мира, норвежца Петтера Нортуга на прошедшем марафоне «Марчалонга» в Италии.
Результат Нортуга не отражался в итоговом протоколе, так как у Петтера нет действующего кода FIS. Однако организаторы разрешили ему стартовать с профессионалами.
После 20 км дистанции норвежец сильно отстал от лидирующей группы и был в районе 87-го места, однако ближе к концу гонки Нортуг развил темп. В итоге он финишировал 60-м, преодолев 70 км за 3 часа и 6 минут. Его отставание от победителя легендарной гонки россиянина Ермила Вокуева составило 14 минут. При этом Петтер на 9 минут обогнал чемпионку женского марафона шведку Иду Даль.
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