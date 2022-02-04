Артём Жмурко: Саша Терентьев тренируется в полном объёме

Тренер сборной России по лыжным гонкам Артём Жмурко рассказал о состоянии спринтера Александра Терентьева, который не смог вылететь в на ОИ-2022 в Пекин из Милана вместе со всей командой из-за травмы.

«Только вчера вечером общался с Сашей. Он тренируется в полном объёме, вcю необходимую работу сделал. Планируется, что он вылетит в Пекин сегодня, 4 февраля», — сообщил Жмурко, который является помощником старшего тренера сборной России Юрия Бородавко, в группе которого работает Терентьев.

Напомним, что Терентьев получил повреждение на заключительном сборе в Италии, неудачно упав на одной из тренировок. Вместе с ним остался и Юрий Бородавко.

Терентьев – претендент на участие в личном спринте, который пройдёт на Олимпиаде 8 февраля.

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