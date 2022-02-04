Елена Вяльбе: Александр Терентьев сегодня должен вылететь в Пекин

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе рассказала, когда к команде присоединится спринтер Александр Терентьев, который не смог вылететь вместе со всей командой 29 января.

«Саша сегодня должен вылететь из Милана в Пекин», — сообщила Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, что Терентьев получил повреждение на заключительном сборе в Италии, неудачно упав на одной из тренировок. Вместе с ним остался и старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Терентьев – претендент на участие в личном спринте, который пройдёт на Олимпиаде 8 февраля.

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