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Юлия Ступак: стараюсь бороться с этим состоянием, но ничего не могу сделать

Юлия Ступак: стараюсь бороться с этим состоянием, но ничего не могу сделать
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Российская лыжница Юлия Ступак рассказала о своём состоянии после скиатлона на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Россиянка заняла 24-е место с отставанием в более чем 4 минуты.

«Первая гонка очень плоха. Самочувствие не очень. Очень рада за Наталью Непряеву. Она действительно заслужила быть на второй позиции, а то и на первой. Я очень рада, что у нашей команды есть первая медаль.

У меня не очень хорошее самочувствие. Такое состояние длится на протяжении всего сезона, наверное, это было видно, но я ничего сделать не могу, хотя пытаюсь каждый день что-то изменить. Стараюсь не плыть по течению, а бороться с этим состоянием, но ничего не могу сделать.

Было не очень холодно. Когда ты бежишь, то не чувствуешь холод. Когда ты бежишь в толпе, не так сильно чувствуется ветер. Самое главное, чтобы было хорошее самочувствие, а ветер и холод – это уже второстепенный вопрос. Пока не чувствуется атмосфера Олимпиады. Не знаю, с чем это связано, наверное, когда получу медаль, буду ощущать атмосферу», — передаёт слова Ступак корреспондент «Чемпионата».

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