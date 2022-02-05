Юлия Ступак: стараюсь бороться с этим состоянием, но ничего не могу сделать

Российская лыжница Юлия Ступак рассказала о своём состоянии после скиатлона на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Россиянка заняла 24-е место с отставанием в более чем 4 минуты.
«Первая гонка очень плоха. Самочувствие не очень. Очень рада за Наталью Непряеву. Она действительно заслужила быть на второй позиции, а то и на первой. Я очень рада, что у нашей команды есть первая медаль.
У меня не очень хорошее самочувствие. Такое состояние длится на протяжении всего сезона, наверное, это было видно, но я ничего сделать не могу, хотя пытаюсь каждый день что-то изменить. Стараюсь не плыть по течению, а бороться с этим состоянием, но ничего не могу сделать.
Было не очень холодно. Когда ты бежишь, то не чувствуешь холод. Когда ты бежишь в толпе, не так сильно чувствуется ветер. Самое главное, чтобы было хорошее самочувствие, а ветер и холод – это уже второстепенный вопрос. Пока не чувствуется атмосфера Олимпиады. Не знаю, с чем это связано, наверное, когда получу медаль, буду ощущать атмосферу», — передаёт слова Ступак корреспондент «Чемпионата».
- 5 февраля 2022
-
14:06
-
13:56
-
13:43
-
13:32
-
13:11
-
13:01
-
12:52
-
12:42
-
12:40
-
12:37
-
12:28
-
12:22
-
12:21
-
12:16
-
12:16
-
12:07
-
12:05
-
12:03
-
12:00
-
11:59
-
11:59
-
11:53
-
11:50
-
11:47
-
11:46
-
11:44
-
11:44
-
11:35
-
11:31
-
11:30
-
11:30
-
11:15
-
11:02
-
11:00
-
10:52