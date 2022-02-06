Сестра поздравила Непряеву с завоеванием серебряной медали на Олимпиаде

Действующая чемпионка «Тур де Ски», российская лыжница Наталья Непряева на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) завоевала серебряную медаль в скиатлоне. Золото у представительницы Норвегии Терезы Йохауг. Бронза досталась австрийке Терезе Штадлобер.

Сестра Непряевой поздравила спортсменку.

«Ну звезда просто», – написала в своём «Инстаграме» Дарья Непряева.

Олимпийские игры — 2022. Лыжные гонки. Скиатлон, 2x7,5 км. Женщины



1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 44.13,7.

2. Наталья Непряева (Россия) — отставание +30,2 секунды.

3. Тереза Штадлобер (Австрия) +30,5.

Для сборной России по лыжным гонкам эта медаль стала первой с 2006 года в скиатлоне на Олимпийских играх. На Олимпийских играх – 2006 в Турине россиянка Евгения Медведева завоевала бронзу в скиатлоне, а Евгений Дементьев выиграл золото.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.