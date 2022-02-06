Ковальчик отреагировала на победу Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, представительница Польши Юстина Ковальчик прокомментировала победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине (Китай).



«Казнь!» — написала Ковальчик на своей странице в «Твиттере» и добавила хештег в фамилией Большунова.



Это первая золотая олимпийская медаль в карьере 25-летнего россиянина. На Играх 2018 года в Пхёнчхане Большунов завоевал три серебряные и одну бронзовую награды.



В первый день Олимпиады российские спортсмены завоевали две награды — серебро и бронзу. Второе место в скиатлоне заняла Наталья Непряева. Бронзовыми призёрами в смешанной эстафете стали биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.