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Ковальчик отреагировала на победу Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Ковальчик отреагировала на победу Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине
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Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, представительница Польши Юстина Ковальчик прокомментировала победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Казнь!» — написала Ковальчик на своей странице в «Твиттере» и добавила хештег в фамилией Большунова.

Это первая золотая олимпийская медаль в карьере 25-летнего россиянина. На Играх 2018 года в Пхёнчхане Большунов завоевал три серебряные и одну бронзовую награды.

В первый день Олимпиады российские спортсмены завоевали две награды — серебро и бронзу. Второе место в скиатлоне заняла Наталья Непряева. Бронзовыми призёрами в смешанной эстафете стали биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

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