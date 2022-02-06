Легков: Большунов и Спицов в невероятной форме. Лучше может быть только ещё одно золото

Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал выступление россиян в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Александр Большунов завоевал золото, Денис Спицов — серебро.

«Ребята готовились к Олимпийским играм, им удалось набрать потрясающую форму. Спасибо большое за это Юрия Викторовичу Бородавко, он смог подвести ребят к Играм просто в невероятной форме. Поздравляю всю страну! И место нам подходит, и дистанция, и трасса. Всё говорит о том, что впереди ещё много гонок и будет только лучше. Хотя лучше золота может быть только ещё одно золото!

Нисканен больше бежит классикой, чем коньком, поэтому предполагали, что наши ребята смогут оторваться — так оно и произошло. Всё прекрасно: Большунов первый, Спицов второй. День начался просто замечательно. Невероятное счастье!» — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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