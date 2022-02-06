Нортуг оценил выступление Клебо и других норвежцев в скиатлоне

Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг поделился мнением о выступлении норвежских лыжников в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Очень плохо выступили. Голберг выступил хорошо для себя, но нам нужны медали. А Клебо, вероятно, хотел, чтобы в классической части всё прошло немного спокойнее. Разочаровывает, что не было ни одного норвежца в решающем отрыве. Это был разочаровывающий день для норвежских парней», — приводит слова Нортуга TV2.
Напомним, трёхкратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо проиграл победителю скиатлона на Олимпиаде в Пекине, россиянину Александру Большунову более девяти минут. Клебо в финишном протоколе гонки стал 40-м. Он уступил всем российским лыжникам. Его отставание от победителя Александра Большунова составляет 9 минут 6 секунд.
- 6 февраля 2022
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