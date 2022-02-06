Холунд: Большунова можно победить, я уже делал это несколько раз прежде
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Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд после скиатлона на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) отметил, что может бороться с российским спортсменом Александром Большуновым.
«Если бы я не верил, что Большунова реально превзойти, то просто уехал бы домой. Его, конечно, можно победить. Я уже делал это несколько раз прежде», — приводит слова Холунда ABC Nyheter.
Золотая медаль Большунова стала первой для сборной России на Олимпиаде 2022 года. Александр выиграл своё первое олимпийское золото в карьере. Ещё один россиянин Денис Спицов завоевал серебро. Тройку лучших замкнул финский спортсмен Ийво Нисканен. Холунд занял 4-е место по итогам гонки.
Напомним, Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
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