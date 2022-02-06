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Шведский эксперт: Большунов становится большим фаворитом в оставшейся части ОИ

Шведский эксперт: Большунов становится большим фаворитом в оставшейся части ОИ
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Бывший шведский лыжник Андерс Бломквист, ныне работающий спортивным экспертом и комментатором, назвал россиянина Александра Большунова фаворитом оставшихся лыжных гонок на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Продолжающееся противостояние между Большуновым и Клебо будет очень тяжёлым для них обоих. Работа Большунова с хорошими лыжами и чрезвычайно сильной физической формой впечатляют. Всё это создаёт для него образ фаворита оставшихся лыжных гонок на этих Олимпийских играх.

В этих условиях с грубым снегом вы ничего не получаете за техничный плавный ход. Это говорит о том, что у Большунова есть преимущество в дополнение к тому факту, что он, похоже, находится в очень крутой форме. Большунов становится крепким орешком, даже если Клебо вернётся в спринте», — приводит слова Бломквиста SVT.

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