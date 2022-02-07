Дмитрий Губерниев двумя словами отреагировал на пост Большунова о победе на ОИ-2022

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на пост лыжника сборной России Александра Большунова о победе на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Вчера, 6 февраля, Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне.
«Олимпийский чемпион — это на всю жизнь! Спасибо Господу Богу за то, что именно такой путь у меня», — написал Большунов в своём «инстаграме».
«Всё так», — написал Губерниев в комментариях.
Вот что написали другие подписчики:
«Праздник для всей страны! Вы супер! Удачи и успехов».
«Осталось забрать полтинник и стать Королём лыж».
«Это только ваш труд, долгий и упорный! Поздравляем!»
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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