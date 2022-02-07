Денис Спицов опубликовал пост после завоевания серебра на ОИ-2022. Губерниев отреагировал

Лыжник сборной России Денис Спицов опубликовал новый пост в своём «инстаграме. Вчера, 6 февраля, Спицов завоевал серебряную медаль в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Россиянин уступил лишь соотечественнику Александру Большунову, который завоевал золото.
«Большое вам всем спасибо», — написал Спицов, прикрепив текст к фото с Большуновым.
«Теперь золото бери, можешь», — написал в комментариях известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Дениса Спицова.
Напомним, на Играх-2018 Спицов стал бронзовым призёром в индивидуальной разделке, завоевал серебро в командном спринте и в эстафете в составе сборной России.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 7 февраля 2022
-
08:40
-
08:07
-
08:00
-
07:51
-
06:00
-
03:18
-
03:00
-
02:34
-
01:47
-
01:13
-
00:44
- 6 февраля 2022
-
23:04
-
21:41
-
20:56
-
19:47
-
19:26
-
18:53
-
18:41
-
18:39
-
17:53
-
17:48
-
17:13
-
16:57
-
16:43
-
16:18
-
16:10
-
16:09
-
15:58
-
15:44
-
15:27
-
15:03
-
15:01
-
14:49
-
14:39
-
14:39