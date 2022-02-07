Денис Спицов опубликовал пост после завоевания серебра на ОИ-2022. Губерниев отреагировал

Лыжник сборной России Денис Спицов опубликовал новый пост в своём «инстаграме. Вчера, 6 февраля, Спицов завоевал серебряную медаль в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Россиянин уступил лишь соотечественнику Александру Большунову, который завоевал золото.

«Большое вам всем спасибо», — написал Спицов, прикрепив текст к фото с Большуновым.

«Теперь золото бери, можешь», — написал в комментариях известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Дениса Спицова.

Напомним, на Играх-2018 Спицов стал бронзовым призёром в индивидуальной разделке, завоевал серебро в командном спринте и в эстафете в составе сборной России.

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