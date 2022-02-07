Стал известен предварительный состав лыжной сборной России на женскую разделку на ОИ-2022
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Стал известен предварительный состав лыжной сборной России на женскую гонку с раздельным стартом на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). За национальную команду выступят Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Лилия Васильева, сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Женская гонка на 10 км классическим стилем состоится 10 февраля.
В субботу, 5 февраля, Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в скиатлоне на Олимпиаде-2022. Российская спортсменка уступила лишь норвежке Терезе Йохауг. На третьем месте финишировала представительница Австрии Тереза Штадлобер.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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