Александр Большунов тремя словами описал трассу Олимпиады-2022 в Пекине

Лыжник сборной России Александр Большунов тремя словами описал трассу в Чжанцзякоу, где проходят соревнования по лыжным гонкам в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

«Сложная, суровая и коварная трасса Пекина! Но как приятно победить именно на такой!» — написал Большунов в своём «инстаграме».

Вчера, 6 февраля, Большунов стал победителем скиатлона на Олимпиаде в Пекине. Российский спортсмен более чем на минуту опередил ближайшего преследователя. Второе место занял ещё один россиянин, Денис Спицов, третьим стал финн Ийво Нисканен.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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