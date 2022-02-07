Тренер сборной Норвегии рассказал о беседе с Йоханнесом Клебо после провала в скиатлоне ОИ

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум рассказал о беседе с трёхкратным чемпионом ОИ Йоханнесом Клебо, который занял лишь 40-е место в скиатлоне, уступив победителю Александру Большунову более 9 минут.

«Мы поговорили вчера вечером. Он хорошо понимает, что надо сосредоточиться на следующей гонке — вне зависимости от того, как сложилась предыдущая. Мы говорили о спринте.

Он сказал то же, что и другие наши парни, — что «сдулся» на классике, и ему пришлось сделать ставку на свежие ноги коньковым ходом. О медалях пришлось забыть. С того момента он стал думать о спринте. Примерно на третьем круге классики он почувствовал, что начал тратить слишком много сил. Темп был слишком высок», — приводит слова тренера Dagbladet.

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