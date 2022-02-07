Нортуг объяснил, почему на Олимпийских играх Большунов выглядит лучше норвежцев

Норвежский лыжник Петтер Норгут оценил выступление российского спортсмена Александра Большунова.



«Мы знаем, что Большунов несколько лет провёл на высоте, и ему за это воздалось. Йохауг тоже работала на большой высоте, и ей также за это воздаётся. Норвежские мужчины немного сбавили высоты и, как это было с Йоханнесом, пропустили высотную подготовку в прошлом году. Не уверен, что этой базы достаточно для Олимпийских игр на высоте», — цитирует Норгута TV2.



Вчера, 6 февраля, Большунов стал победителем скиатлона на Олимпиаде в Пекине. Российский спортсмен более чем на минуту опередил ближайшего преследователя. Второе место занял ещё один россиянин, Денис Спицов, третьим стал финн Ийво Нисканен.

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