Александр Большунов ответил, считает ли себя самым грандиозным лыжником в истории России

Олимпийский чемпион 2022 года в скиатлоне, российский лыжник Александр Большунов ответил на вопрос, считает ли он себя самым грандиозным лыжником в истории России.
«Медаль спрятал в надёжное место, потому что олимпийским чемпионом я был вчера, а сейчас всё по-новому.
Самый грандиозный гонщик за всю историю российских лыж? Может быть, не слежу. Ставлю перед собой максимальные цели и стараюсь к ним стремиться. Рад, что получается добиваться побед, на которые нацеливаешься. Я веду дневник и перед сезоном пишу себе цели. Рад, что в каждом сезоне получается добиться целей, которые ставлю», — сказал Большунов в интервью «Матч ТВ».
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- 7 февраля 2022
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