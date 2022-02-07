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Александр Большунов рассказал об ожиданиях от спринта на Олимпиаде-2022 в Пекине

Александр Большунов рассказал об ожиданиях от спринта на Олимпиаде-2022 в Пекине
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Олимпийский чемпион 2022 года в скиатлоне, российский лыжник Александр Большунов поделился ожиданиями в преддверии спринтерской гонки на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Мужской и женский спринты состоятся во вторник, 8 февраля.

«Следующие цели? Здесь нужно подходить с умом. Завтра надо подумать по спринту, поговорить с тренером и решить, как быть и где брать своё. Надо брать только победу. Серебро и бронза есть, а золотых медалей не хватает. Золото было вчера, а сегодня пусто», — рассказал Александр Большунов в интервью «Матч ТВ».

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