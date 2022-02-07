Александр Большунов рассказал об ожиданиях от спринта на Олимпиаде-2022 в Пекине
Поделиться
Олимпийский чемпион 2022 года в скиатлоне, российский лыжник Александр Большунов поделился ожиданиями в преддверии спринтерской гонки на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Мужской и женский спринты состоятся во вторник, 8 февраля.
«Следующие цели? Здесь нужно подходить с умом. Завтра надо подумать по спринту, поговорить с тренером и решить, как быть и где брать своё. Надо брать только победу. Серебро и бронза есть, а золотых медалей не хватает. Золото было вчера, а сегодня пусто», — рассказал Александр Большунов в интервью «Матч ТВ».
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Комментарии
- 7 февраля 2022
-
16:20
-
16:09
-
15:55
-
15:50
-
15:46
-
15:42
-
15:40
-
15:24
-
15:18
-
15:11
-
14:53
-
14:41
-
14:38
-
14:27
-
14:13
-
14:06
-
14:00
-
13:54
-
13:52
-
13:20
-
13:00
-
12:49
-
12:19
-
12:10
-
11:55
-
11:01
-
10:59
-
10:52
-
10:09
-
09:14
-
08:47
-
08:40
-
08:07
-
08:00
-
07:51
Партнерский контент