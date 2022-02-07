Александр Большунов запретил прикасаться к своей золотой медали до конца Олимпиады-2022

Олимпийский чемпион 2022 года в скиатлоне, российский лыжник Александр Большунов заявил, что никому не позволит подержаться за его золотую медаль до последней гонки на Олимпиаде-2022 в Пекине, которая состоится 19 февраля. По словам Большунова, «прикосновения — это очень опасно».

«В самые трудные минуты мои близкие всегда рядом. Когда реально тяжело, когда были большие проблемы в подготовительном периоде, родные были рядом. Аня всегда была рядом со мной. Этого дорогого стоит, потому что так реально проще, так спокойнее это пережить.

Видимо, всё то, что происходило в этом сезоне при подготовке к Олимпиаде, так и должно было случиться, чтобы главную победу одержать здесь. Я рад, что она была добыта здесь. Это долгожданная медаль. Дам подержать её только после 19-го. Все прикосновения — это очень опасно. 19-го, после 18:00 примерно. Ну лучше быстрее пробежать полтинник», — сказал Большунов в интервью «Матч ТВ».

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