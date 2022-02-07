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Сборной Норвегии не засчитали прыжок в финальном раунде командного турнира Олимпиады

Сборной Норвегии не засчитали прыжок в финальном раунде командного турнира Олимпиады
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Сборной Норвегии не засчитали прыжок в финальном раунде смешанного командного турнира летающих лыжников на Олимпийских играх в Пекине. Нарушение правил экипировки допустила Анна Одине Стрём.

Ранее аналогичные нарушения допустили Япония, Австрия и Германия. Немцы в итоге не вышли в финальный раунд. За сборную России выступают Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов.

В топ-8 после первого раунда вошли Словения, Норвегия, Россия, Канада, Польша, Австрия, Чехия и Япония. Всего на Олимпиаде будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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