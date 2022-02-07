Журова оценила серебро сборной России в командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, являющаяся депутатом Госдумы РФ, отреагировала на серебряные медали сборной России в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпийских играх – 2022.
«Были прыжки с трамплина на этой Олимпиаде, наши ребята уже выступали сенсационно, потому что было пятое место и самый дальний прыжок. Мы понимали, что это войдёт в историю Олимпийских игр, нашего восприятия этого вида спорта. С 1968 года после Белоусова не было пьедестала.
Конечно, сейчас это огромная радость, хотелось бы и золотую медаль, конечно. Но, знаете, после такого провала это очень радостно. Я понимаю, что мы стали восстанавливать свои трамплины, они начали появляться в регионах, этому стало уделяться внимание. И вот видите, какой результат. Вообще, инфраструктура равна результату, особенно в таких сложных технических видах, где без неё результата не будет. Поэтому и не было столько лет медалей — трамплины были закрыты и не работали.
В Советском Союзе они были, а потом был период, когда ребята готовились только за рубежом. А о каком там детском спорте может идти речь? Сейчас ситуация поменялась — сразу медаль», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 7 февраля 2022
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