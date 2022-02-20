Ольга Царёва заняла 10-е место в супермарафоне в Тарту. Ермил Вокуев — 11-й

Шведский лыжник Эмиль Перссон победил на основной дистанции состоявшегося в воскресенье, 20 февраля, 48-го Тартуского лыжного марафона. Он провёл на лыжне два часа и 33.05,9 минуты. Второе место занял норвежец Андреас Нигард (+2.52,2), а третье — швед Макс Новак (+2.53,4). Россиянин Ермил Вокуев пришёл к финишу на 11-й позиции с отставанием от лидера в две минуты и 55,1 секунды.

26-летний спортсмен преодолел 63-километровую трассу за 2 часа 33 минуты и 6,7 секунды, уступив чуть менее двух минут рекордному времени на этой дистанции, которое показал в 2019 году финн Нико Коскела.

У женщин первенствовала ещё одна представительница Швеции Бритта Норгрен — 2:50:44.3. Компанию на пьедестале почёта ей составили норвежки Теа Муруд (+1:14.8) и Магни Смедас (+2:27.5). Россиянка Ольга Царёва замкнула десятку общего зачёта, отстав от победительницы на 12 минут и 16,1 секунды.