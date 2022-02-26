Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, женщины: Непряева сохранила лидерство

Российская лыжница Наталья Непряева сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира после конькового спринта на этапе соревнований в Лахти (Финляндия). Непряева стала единственной россиянкой, вышедшей в финал. Решающий забег она завершила на шестом месте.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) – 893.

2. Джессика Диггинс (США) — 684.

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 648.

4. Хейди Венг (Норвегия) — 586.

5. Майя Дальквист (Швеция) – 529.

6. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 520.

7. Анамария Лампич (Словения) — 507.

8. Фрида Карлссон (Швеция) – 483.

9. Кертту Нисканен (Финляндия) — 467.

10. Татьяна Сорина (Россия) – 463…

28. Юлия Ступак (Россия) – 163…

45. Анастасия Рыгалина (Россия) – 93…

55. Вероника Степанова (Россия) — 65.