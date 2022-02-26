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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, женщины, общий зачёт

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, женщины: Непряева сохранила лидерство
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Российская лыжница Наталья Непряева сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира после конькового спринта на этапе соревнований в Лахти (Финляндия). Непряева стала единственной россиянкой, вышедшей в финал. Решающий забег она завершила на шестом месте.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) – 893.
2. Джессика Диггинс (США) — 684.
3. Эбба Андерссон (Швеция) — 648.
4. Хейди Венг (Норвегия) — 586.
5. Майя Дальквист (Швеция) – 529.
6. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 520.
7. Анамария Лампич (Словения) — 507.
8. Фрида Карлссон (Швеция) – 483.
9. Кертту Нисканен (Финляндия) — 467.
10. Татьяна Сорина (Россия) – 463…
28. Юлия Ступак (Россия) – 163…
45. Анастасия Рыгалина (Россия) – 93…
55. Вероника Степанова (Россия) — 65.

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