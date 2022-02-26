Непряева не попала на подиум в финале спринта на этапе КМ в Лахти. Все шведки — в тройке

В Лахти (Финляндия) на восьмом этапе Кубка мира завершился женский спринт. Победительницей соревнований стала шведка Йонна Сундлинг. Второе место заняла её соотечественница Эмма Рибом. Тройку лучших также замкнула шведская лыжница Майя Дальквист.

Единственная россиянка в финале Наталья Непряева заняла шестое место, уступив Сундлинг 4,69 секунды.

Остальные российские лыжницы – Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Юлия Ступак, Ольга Кучерук и Христина Мацокина – не смогли преодолеть пролог. Татьяна Сорина выбыла на стадии четвертьфинала, не попав в число лаки-лузеров.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти (Финляндия). Спринт. Женщины

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.12,86.

2. Эмма Рибом (Швеция) +3,28.

3. Майя Дальквист (Швеция) +3,67.

4. Джессика Диггинс (США) +3,93.

5. Анамария Лампич (Словения) +4,01.

6. Наталья Непряева (Россия) +4,69.