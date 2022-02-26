Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Непряева не попала на подиум в финале спринта на этапе КМ в Лахти. Все шведки — в тройке

Непряева не попала на подиум в финале спринта на этапе КМ в Лахти. Все шведки — в тройке
Комментарии

В Лахти (Финляндия) на восьмом этапе Кубка мира завершился женский спринт. Победительницей соревнований стала шведка Йонна Сундлинг. Второе место заняла её соотечественница Эмма Рибом. Тройку лучших также замкнула шведская лыжница Майя Дальквист.

Единственная россиянка в финале Наталья Непряева заняла шестое место, уступив Сундлинг 4,69 секунды.

Остальные российские лыжницы – Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Юлия Ступак, Ольга Кучерук и Христина Мацокина – не смогли преодолеть пролог. Татьяна Сорина выбыла на стадии четвертьфинала, не попав в число лаки-лузеров.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти (Финляндия). Спринт. Женщины

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.12,86.
2. Эмма Рибом (Швеция) +3,28.
3. Майя Дальквист (Швеция) +3,67.
4. Джессика Диггинс (США) +3,93.
5. Анамария Лампич (Словения) +4,01.
6. Наталья Непряева (Россия) +4,69.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 8, Лахти, Финляндия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
26 февраля 2022, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
3:12.86
2
Эмма Рибом
Швеция
+3.28
3
Майя Дальквист
Швеция
+3.67
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022